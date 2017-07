Conférence présentant le potentiel d'exportation des vêtements, sacs à main et chaussures en cuir du Vietnam sur le marché australien, à Hanoi le 10 juillet. Photo: VNA



Hanoi, 11 juillet (VNA) - Une conférence présentant le potentiel d'exportation des vêtements, sacs à main et chaussures en cuir du Vietnam sur le marché australien a eu lieu à Hanoi le 10 juillet.L'événement, organisé conjointement par le centre de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme de Hanoi et le groupe de conférences et d’expositions internationales d'Australie, a réuni plus de 60 entreprises hanoïennes opérant dans les ​secteurs d​​u textile-habillement, des chaussures en cuir et de la mode ainsi que des associations et organisations ayant une forte demande d'exportation en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Lors de la conférence, les participants ont été informés sur le marché du textile-habillement du Vietnam et les potentiels d'importation de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande pour les vêtements et produits en cuir.



La conférence a été une bonne occasion pour les entreprises d'exportation du Vietnam d'élargir leur réseau avec des partenaires australiens, ce qui augmente l'exportation des produits vietnamiens sur le marché australien, a déclaré Nguyen Mai Anh, directrice adjointe du centre vietnamien.



​La directrice du groupe de conférences et d’expositions internationales d'Australie, Julie Holt, a déclaré que l'Australie possède un grand pouvoir d'achat, bien que sa population soit inférieure​ à celle des États-Unis et ​de l'Europe, ajoutant que le Vietnam occupait le deuxième rang parmi les pays exportateurs de chaussures en Australie avec un chiffre d'affaires de 32 millions de dollars australiens.



Elle a également noté que les entreprises vietnamiennes devraient respecter les normes internationales pour répondre aux exigences des importateurs.



Selon les données du Département général des Douanes du Vietnam, au premier trimestre de 2017, les échanges bilatéraux entre le Vietnam et l'Australie ont atteint 1,35 milliard ​de dollars. Le Vietnam a exporté pour 687 millions de dollars de marchandises en Australie, en hausse de 8,3 %, ​et import​é pour 665 millions de dollars de produits en provenance de ce marché, en baisse de 18,6 % par rapport à la même période de l'an dernier.



En même temps, le Vietnam a ​exporté pour 50 millions de dollars de chaussures en Australie, en hausse de 24,6%, et 42 millions de dollars de textile-habillement, ​+13,6%. -VNA