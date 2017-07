Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), Phung Quoc Hien (droite) et le président du Conseil d'Audit du Japon, Teruhiko Kawato. Photo: VNA

Hanoi, 24 juillet (VNA) - Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), Phung Quoc Hien, a pris en haute estime la coopération entre l'Audit d'Etat du Vietnam et le Conseil d'Audit du Japon, en rencontrant le 24 juillet à Hanoi le président du Conseil d'Audit du Japon, Teruhiko Kawato.Phung Quoc Hien a déclaré que l’Audit d’Etat du Vietnam, fondé par l’AN vietnamienne, fonctionne de manière indépendante et conforme à la loi. Il vérifie la gestion et l'utilisation des finances publiques, contribuant à assurer la transparence des activités financières de l'État et à prévenir la corruption.Les dirigeants de l’AN vietnamienne créent toujours les meilleures conditions pour que l’Audit d’Etat du Vietnam s'acquitte bien de ses fonctions, a-t-il affirmé.

Il a demandé aux deux organismes d'intensifier la collaboration dans l’audit des projets de coopération entre le Vietnam et le Japon, et de renforcer leurs liens dans les cadres bilatéraux et multilatéraux.



Le vice-président Phung Quoc Hien a exprimé son espoir d'obtenir plus de soutiens du Conseil d'Audit du Japon afin que l’Audit d’Etat du Vietnam puisse continuer de s'engager dans les activités de formation du côté japonais et de l'Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI) et remplir son rôle de membre du Conseil d'administration de l'ASOSAI, période 2015-2024, et président de l'ASOSAI pour 2018-2021.

Pour sa part, le président du Conseil d'Audit du Japon Teruhiko Kawato s’est déclaré convaincu que la coopération entre les deux pays, ainsi qu'entre l’Audit d’Etat du Vietnam et le Conseil d’Audit du Japon, continuera de se développer, améliorant ainsi l'amitié et la compréhension entre les deux peuples. -VNA