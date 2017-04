Au pays du lotus, ils créent leur start-up sur le concept de la fleur emblème

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Ngô Chi Công et Doàn Ngoc Minh Thùy sont tous deux originaires de la province méridionale de Dông Thap (Sud), dont le symbole est le lotus. Vouant un véritable culte à cette fleur, ils ont fondé leur propre start-up pour mettre en valeur sa beauté et son utilité.

La couleur et l’odeur des fleurs de lotus séchées conçues par Ngô Chi Công, restent inaltérées pendant neuf à douze mois. Photo : TT/CVN

Le lotus, c’est comme la chimie : «Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme». C’est certainement avec cette maxime d’Antoine Lavoisier en tête que Ngô Chi Công et Doàn Ngoc Minh Thùy - deux jeunes issus de la région de Dông Thap Muoi (la Plaine des joncs comprenant les trois provinces de Long An, Tiên Giang et Dông Thap) - ont fait des études de biochimie sur le lotus afin, ensuite, de créer des produits inédits.Un lotus séché bluffant de réalismeNgô Chi Công est titulaire d’un master de chimie en France, tandis que Doàn Ngoc Minh Thùy est diplômée de l’École supérieure des sciences naturelles de Hô Chi Minh-Ville.Ngô Chi Công est retourné au Vietnam pour tenter de créer sa start-up à Hô Chi Minh-Ville. Sans succès. Séduit par le discours des autorités locales qui disait que Dông Thap était un nouveau point d’ancrage pour faire carrière, il est revenu sur ses terres.Il s’est d’abord lancé dans le commerce des vases, sans succès. Déterminé à réussir dans sa branche, il a alors eu l’idée de vendre des fleurs de lotus «éternelles» selon la technique de production de la rose séchée.Les débuts ont été délicatsIl devait livrer, de façon express, des fleurs de Dông Thap à Dà Lat (province Lâm Dông, hauts plateaux du Centre) - distante d’environ 500 km - pour le séchage. Le trajet était éprouvant pour les lotus, qui arrivaient le plus souvent flétris, abimés, avec des pétales en moins. Il a donc réfléchi pour parvenir à réaliser des fleurs séchées à l’apparence parfaite, vivantes et délicates.Six mois, c’est le temps qu’il lui a fallu pour arriver au résultat souhaité, pour le moins bluffant. On a vraiment l’impression d’avoir en face de soi une fleur fraîchement cueillie. Et, cerise sur le gâteau, elles exhalent un parfum subtil. À s’y méprendre ! La couleur et l’odeur tiennent de 9 à 12 mois.Ses produits sont proposés depuis plus d’un an par sa société baptisée Khoi Minh Thành Công. Et le carnet de commande est de plus en plus rempli. Il expédie ses lotus à Dông Thap, à Hô Chi Minh-Ville mais aussi à Paris.Selon lui, la production et la vente des fleurs de lotus séchées sont bénéfiques pour sa start-up et plus généralement sur le plan social. En effet, cela contribue à augmenter la valeur économique du lotus et donc le revenu des cultivateurs. Cela signifie aussi la possibilité d’étendre le développement de la culture du lotus, cette plante assurant par ailleurs un excellent travail d’épuration des eaux.Les clés du succès? Passion et détermination, comme il le dit lui-même : «Dans le monde des affaires, si vous êtes passionnés par quelque chose, vous devez aller jusqu’au bout de vos idées. En plus de bien étudier le marché et les avantages du produit que vous proposez, il faut aussi se préparer à l’échec, en tirer des enseignements et privilégier la qualité des produits avant de vous intéresser à votre enrichissement personnel», partage Ngô Chi Công, en s’adressant à celles et ceux qui tentent de monter leur start-up.Des déchets qui valent de l’or