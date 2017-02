Attraction de l’IDE : L’année 2017 commence bien

Photo d'illustration: CPV.

Hanoi (VNA) - Après le fort recul enregistré fin 2016, l’attraction des fonds d’IDE (Investissement direct étranger) au premier mois de cette année a retrouvé de la vigueur avec une forte croissance tant en nombre de projets qu’en valeur.

En janvier, 175 nouveaux projets totalisant plus de 1,24 milliard de dollars de capital enregistré ont obtenu la licence d’investissement, soit une progression respectivement de 37,8% et 23% en glissement annuel, selon le Département général des Statistiques. Par ailleurs, 76 autres en cours ont relevé leur investissement initial de près de 180 millions de dollars.

Au total, plus de 1,43 milliard de dollars de ces fonds ont été injectés au Vietnam, +6,6% en un an, dont 67,1% - soit 835 millions de dollars - vont dans l’industrie manufacturière.

Parmi les localités les plus bénéficiaires, la province de Binh Duong (Sud) arrive en tête avec 666 millions de dollars, soit 53,6% du total. Celles de Bac Giang (Nord) et Bà Ria-Vung Tàu (Sud) sont aux 2e et 3e places avec 160 et 109 millions de dollars.

S’agissant des premiers investisseurs étrangers au Vietnam, Singapour tient le haut du pavé avec 416,7 millions de dollars, suivi par la République de Corée, la Chine, le Japon et la Malaisie.

Toujours le même mois, le décaissement de l’IDE est estimé à 850 millions de dollars, +6,3%. -CPV/VNA