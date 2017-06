Asia’s Top 1.000 brands : 11 marques vietnamiennes à l’honneur

Trung Nguyen, entreprise de production, de transformation et de distribution de café, se classe à la 693e place sur le classement Asia’s Top 1.000 brands.

Hanoi (VNA) - Le classement des 1.000 plus grandes marques d’Asie (Asia’s Top 1.000 brands) de Nielsen vient d’être publié par le magazine Campaign Asia-Pacific.Ce classement est établi sur la base des analyses des estimations des consommateurs de 13 marchés clés que sont l'Australie, la Chine, Hong Kong et Taïwan (Chine), l’Inde, l’Indonésie, le Japon, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la République de Corée, la Thaïlande et le Vietnam.Samsung conserve la première place pour la 6e année consécutive, devant Apple, Sony, Nestle, Panasonic, LG, Nike, Channel, Adidas et Coca-Cola...Le Vietnam compte 11 représentants que sont Vietjet Air (compagnie aérienne à bas prix du Vietnam) à la 595e place, Viettel (Groupe des télécommunications de l'armée du Vietnam), à la 596e, Petrolimex (Groupe national du pétrole du Vietnam), à la 616e, Vinamilk (société par actions de lait et des produits laitiers du Vietnam), à la 621e, Hao Hao (marque de la société par actions Acecook Vietnam), à la 636e, Chinsu (marque du groupe Masan), à la 668e, Trung Nguyen (entreprise de production, de transformation et de distribution de café), à la 693e, Vietnam Airlines (Compagnie aérienne nationale du Vietnam), à la 716e, Mobifone (opérateur mobile) à la 736e, Vietcombank (Banque par actions du commerce extérieur du Vietnam), à la 811e, et P/S (marque du groupe Unilever), à la 905e. - CPV/VNA