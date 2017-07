Armée : Vietnam et Cambodge renforcent la coopération dans la législation

Hanoi, 9 juillet (VNA) – Les ministères vietnamien et cambodgien de la Défense ont convenu de renforcer la coopération dans l’élaboration de lois et de documents juridiques en matière de défense, contribuant à activement à la consolidation et au développement des relations de coopération entre les deux Armées des deux pays.

Tels sont les résultats d’un entretien sur l’élaboration d’un aide-mémoire en la matière entre des représentants des deux ministères vietnamien et cambodgien de la Défense qui a eu lieu le 9 juillet à Hô Chi Minh-Ville.

Le colonel Han Manh Thang, chef du Département de la législation du ministère vietnamien de la Défense et son homologue cambodgien, le général Mom Sophat, ont estimé que la signature de l’aide-mémoire a une signification importante, créant des conditions favorables à l’élaboration du plan de coopération annuelle entre les deux ministères de la Défense sur le renforcement de la coopération et de l’entraide dans l’élaboration de la loi militaire et la défense, contribuant au développement de la défense de chaque pays.

Sur la base du protocole sur la coopération bilatérale de la défense pour la période 2015-2019, le ministère vietnamien de la Défense aidera son homologue cambodgien à organiser des cours d’entraînement et de formation professionnelle, l’octroi des bourses d’étude, l’aide pour la construction des infrastructures du Département de la législation du ministère cambodgien de la Défense. - VNA