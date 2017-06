L’année dernière, les importations nationales de soja se sont élevées à 661 millions de dollars.

Hanoi (VNA) - Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, ces 5 premiers mois, les importations nationales d’aliments pour animaux et de matières premières ont connu une forte augmentation de 27,5% sur un an, avec 1,53 milliard de dollars.L’année dernière, les importations nationales de soja se sont élevées à 661 millions de dollars.En représentant 44,7% du total des importations vietnamiennes de ces produits, l’Argentine est devenue le premier fournisseur du Vietnam, devant les Etats-Unis (13%), l’Inde (5%), et la Chine (4,2%).Durant cette période, parmi les catégories d’aliments pour animaux - notamment le blé, le maïs, le soja et les graisses animales et végétales, le pays a pour l’essentiel importé du maïs et du soja pour plus de 900 millions de dollars, l’Argentine et le Brésil étant les deux premiers fournisseurs.Selon un représentant de l’Association des aliments pour animaux du Vietnam, les coûts de ces produits en provenance de grandes marchés comme l’Argentine, les Etats-Unis, l’Inde... est inférieur à ceux du pays, d’où l’augmentation des importations par les entreprises vietnamiennes.L’année dernière, les importations nationales d’aliments pour animaux se sont élevées à 3,46 milliards de dollars pour une croissance annuelle de 2,1%, dont 1,67 milliard de dollars de maïs et 661 millions de soja. -CPV/VNA