Architecture durable: Vo Trong Nghia remporte le Prix d’honneur international

L’architecte Vo Trong Nghia. Photo: Internet

Hanoi (VNA) - L'Institut royal des architectes britanniques (RIBA) a décidé à décerner le Prix d’honneur international à l’architecte vietnamien Vo Trong Nghia.



Le Prix d’honneur international est une récompense annuelle du RIBA pour encourager et distinguer des architectes ayant des contributions importantes à l’architecture mondiale en créant des ouvrages architecturaux durables.



Né en 1976 à Quang Binh (Centre), l’architecte Vo Trong Nghia est bien connu pour ses ouvrages écologiques novateurs. Après son obtention en 2004 de l’agrégation (section construction) à l’Université de Tokyo, Trong Nghia retourne au pays. Depuis, il a enchaîné les succès. L’homme dirige actuellement une compagnie de construction de logements avec laquelle il valorise sa créativité et concrétise ses initiatives.



Vo Trong Nghia a la particularité d’utiliser le bambou dans de très nombreux projets qui l’ont fait connaître. Sont cités comme exemples le café et le bar Wind and Water dans la province de Binh Duong (Sud), le restaurant Hill au Mexique et le modèle des mini-maisons, chacune de 18 m² alimentée à l’énergie solaire, au prix modique de 3.200 dollars. Dans le monde, ce n’est pas la première fois qu’un bâtiment en bambou est érigé, mais les constructions signées Vo Trong Nghia attirent l’attention par leurs formes dynamiques et leurs courbes attractives. L’architecte de 41 ans a su proposer un usage du bambou subtil, talentueux et novateur.

Vue d'en haut de la maternelle «Farming Kindergarden». Photo : CTV/CVN

Vo Trong Nghia n’a pas réussi uniquement avec le bambou. Il a aussi impressionné ses confrères par ses ouvrages écologiques en béton incluant matériaux naturels et espaces verts. Il y a peu, l’architecte s’est vu remettre le deuxième prix du Concours de design des ouvrages écologiques d’Asie (FuturArc Prize 2013) pour son ouvrage Farming Kindergarten qui propose une toiture végétalisée servant de cour de récréation, avec une sécurité absolue.. Ce modèle d’école maternelle moderne et écologique, capable d’accueillir 500 enfants, est en cours de construction sur 1,2 ha dans la province de Dông Nai (Sud). M. Nghia reste toujours fidèle à son principe d’inclure des espaces verts dans les constructions en béton.

L’architecte Vo Trong Nghia n’est pas à son premier coup d’éclat. Il a en effet déjà remporté de nombreux prix les années précédentes : «Le travail de l’année» 2011 et 2014 (un prix décerné par le célèbre magazine américain ArchDaily), mais aussi le prix ARCASIA en 2007 et 2008. -VNA