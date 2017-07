Le Forum de l'APEC sur la finance à Quang Nam. VOV



​Hoi An (​VNA) - La 7ème édition du forum annuel sur la finance intégrale de l’APEC a lieu les 10 et 11 juillet dans la ville de Hoi An, province centrale de Quang Nam, sous l’égide de la Banque d’Etat du Vietnam.Placé sous le thème de la Finance intégrale, le forum porte sur la finance au service du développement agraire et rural.Ce rassemblement développe les thèmes suivants: les différentes catégories de la finance intégrale, la place du numérique en finance intégrale, le rôle des crédits, des services et des produits financiers dans le développement économique des zones rurales, les perspectives et politiques favorisant l’utilisation des nouvelles technologies dans les finances.Un rapport portant sur l’état des lieux de la finance intégrale au sein de l’APEC et les stratégies à adopter sera publié après le forum. -VOV/VNA