La 11ème réunion des hauts officiels de l’APEC sur la gestion des catastrophes naturelles s’est clôturée vendredi à Vinh, Nghe An. Photo: VNA

Nghe An, 22 septembre (VNA) - La 11ème réunion des hauts officiels de l’APEC sur la gestion des catastrophes naturelles s’est clôturée vendredi dans la ville de Vinh, province centrale de Nghe An, après deux jours de travail.Les participants ont convenu que les pays devraient élaborer leur propre plan intégré pour répondre aux catastrophes naturelles, introduire les activités à cet égard dans la stratégie de développement socioéconomique et encourager la participation du secteur privé et de la communauté à ces tâches.Ils ont également discuté des mesures pour gérer efficacement les catastrophes naturelles, en particulier l'application des technologies dans la détection, la prévision et l'alerte.Les délégués ont adopté la recommandation de Vinh à soumettre au Sommet de l'APEC, qui se tiendra en novembre prochain dans la ville centrale de Da Nang.Dans ce document, ils ont préconisé la mise en place de nouvelles solutions scientifiques et technologiques pour faciliter la prise des décisions dans la lutte contre les catastrophes naturelles et la résilience au changement climatique.Ils ont également appelé à stimuler la recherche et l'application des progrès technologiques dans l'atténuation des phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que l'augmentation des investissements dans l'infrastructure des technologies de l'information et de la communication pour renforcer les prévisions et le travail d’alerte.Parallèlement à l'application accrue des technologies dans la gestion des catastrophes basée sur la communauté, il est également nécessaire que les économies de l'APEC échangent des connaissances à cet égard.Au cours de l'événement, les participants ont également examiné les progrès de l'application technologique afin de s’apprêter à répondre à des situations urgents.Le chef du Département général de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles du Vietnam, Tran Quang Hoai, a souligné que les économies du bloc devraient continuer d’échanger des informations, des initiatives et des leçons dans ce domaine, en particulier les expériences d'application scientifique et technologique.La prochaine réunion aura lieu en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2018. - VNA