Le président du Comité populaire de la province de Quang Ninh, Nguyen Duc Long, prend la parole lors de l'ouverture du Dialogue politique de haut niveau de l'APEC 2017 sur le tourisme durable . Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - L'organisation du Dialogue politique de haut niveau du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) 2017 sur le tourisme durable dans la ville de Ha Long est une excellente occasion pour le Vietnam, en particulier pour la province septentrionale de Quang Ninh, de rechercher et d'approfondir les relations avec les économies membres de l'APEC et d'autres partenaires étrangers.

Cette remarque a été faite par le président du Comité populaire de la province, Nguyen Duc Long, lors de la cérémonie d'ouverture du Dialogue politique de haut niveau de l’APEC 2017 sur le tourisme durable, qui a eu le 19 juin.

Il a déclaré que Quang Ninh avait été choisi pour accueillir l'Année nationale du tourisme et le 38e Forum du Tourisme de l'ASEAN 2019 (ATF 2019), ajoutant que la province ferait tout son possible pour organiser avec succès ces événements.

“Quang Ninh salue les touristes des économies membres de l'APEC venus visiter la province, qui est considérée comme un "Vietnam en miniature"”, a-t-il ​précisé, soulignant que la province avait une position géopolitique et économique importante avec la baie de Ha Long reconnue patrimoine naturel mondial par l'UNESCO.



"Pour parvenir à un développement durable du tourisme, les autorités locales ont clairement défini les défis de la province comme le taux d'urbanisation élevé, le développement durable dans ​le contexte où le monde fait face au changement climatique et à l'élévation du niveau de la mer.

Quang Ninh ​compte amélior​er ses infrastructures touristiques, ​ développe​r ses ressources humaines dans le tourisme, ​ renforce​r la promotion de son tourisme et de ses produits de tourisme maritime”, a-t-il souligné.



“Dans son plan global de développement du tourisme pour 2020 et vision 2030, la province de Quang Ninh (Nord) considère que le tourisme maritime et insulaire jouera un rôle important pour le développement du tourisme local. Quang Ninh s’est fixé pour objectif d'ici 2020 de faire de Ha Long une ville touristique moderne et civilisée, et des deux districts de Vân Dôn et Cô Tô des pôles de tourisme maritime et insulaire de haute qualité, avec notamment des services de loisirs aux ​normes internationaux...”, a-t-il ajouté.



Toujours selon le dirigeant du Comité populaire provincial, d'ici 2020, Quang Ninh ​projette d'accueillir 15-16 millions de touristes, dont 7 millions d'étrangers, et de générer 30.000-40.000 milliards de dongs (soit 1,3-1,7 milliard de dollars) de recettes.



Avec ses plus de 2.000 îles représentant 2/3 des îles du pays et plus de 250 kilomètres de côtes, Quang Ninh a de grands potentiels touristiques.



La baie de Ha Long a été reconnue patrimoine naturel mondial par l’UNESCO en 1994 et 2000. Elle a également été élue en tant qu’une des sept nouvelles ​Merveilles du monde. Une journée n’est pas suffisante pour découvrir la baie car elle couvre 1.553 km² et comprend plus de 1.600 îles et îlots. Ses paysages sont à couper le souffle.



En 2016, Quang Ninh a attiré 8,3 millions d​e touristes, soit une croissance de 7% en variation annuelle, réalisé un chiffre d'affaires de 571 millions de dollars, ​une hausse de 23% sur un an, selon le Service du tourisme de Quang Ninh.



En particulier, Ha Long a accueilli 6,3 millions de touristes, dont 2,7 millions d’étrangers, pour un chiffre d’affaires de plus de 338 millions de dollars, ce qui représente une hausse respectivement de 14 % et de 65% par rapport à l'année dernière. -VNA