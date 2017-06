La conférence de presse tenue après la clôture du Dialogue politique de haut niveau de l'APEC 2017 sur le développement du tourisme durable à Quang Ninh. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) – Le Dialogue politique de haut niveau du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) 2017 sur le développement du tourisme durable s’est terminé lundi après-midi dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord), après une journée de travail.

Les délégués venus de 21 économies membres de l’APEC ont souligné le rôle important du tourisme, notamment dans le contexte de l'intégration à l'économie régionale pour créer l’emploi et augmenter le revenu de la population régionale.

Dr Dirk Glaesser, directeur du Programme de développement durable de l'Organisation mondiale du tourisme (UNWTO), a donné des recommandations sur le tourisme et l’agenda pour le développement durable pour les économies de l'APEC.

Les délégués ont discuté et partagé leurs expériences sur les questions liées au développement du tourisme durable, en mettant l'accent sur les aspects de l'économie, de la société, de l'environnement ; la création d'emploi ; le développement des ressources humaines ; le développement des micro-entreprises, petites et moyennes entreprises ; ce afin d’assurer le développement inclusif et la promotion de la connectivité régionale comme nationale ; ainsi que sur le renforcement du partenariat public-privé (PPP) dans le développement du tourisme durable...

Les délégués ont également adopté une déclaration importante sur le développement du tourisme.

Lors d’une conférence de presse tenue après la clôture du dialogue, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Huynh Vinh Ai, a déclaré que cette déclaration était spécifique et concrète et témoignait d’un grand consensus des économies membres.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Huynh Vinh Ai lors de la conférence de presse. Photo: VNA

La déclaration clarifie le concept du «tourisme durable», qui comprend non seulement l'écosystème et l'environnement, mais aussi le développement socio-économique, l'emploi, la préservation de la culture et encore la religion. Elle met l’accent sur le respect de l'authenticité socioculturelle des communautés, la conservation de leurs patrimoines culturels et leurs valeurs traditionnelles… a-t-il souligné.

Le Dialogue politique de haut niveau de l’APEC sur le tourisme durable est une initiative du Vietnam, en tant que pays hôte de l’APEC en 2017, révélée lors de la première conférence des hauts officiels de l'APEC (SOM 1) organisée en février dernier dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre). Il s’agit d’une activité pour célébrer l’Année internationale du tourisme durable pour le développement de l'ONU.

L'événement a réuni environ 150 délégués venus des économies membres de l'APEC et des orateurs des organisations internationales telles l'Organisation mondiale du tourisme (UNWTO), l'Association internationale du transport aérien (IATA), l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN)...

Créé en novembre 1989, l’APEC regroupe maintenant 21 économies membres que sont l'Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, la Chine, Hong Kong (Chine), l'Indonésie, le Japon, la République de Corée, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Pérou, les Philippines, la Russie, Singapour, Taïwan (Chine), la Thaïlande, les États-Unis et le Vietnam, qui représentent ensemble 39% de la population mondiale, 59% du produit intérieur brut (PIB) mondial et 48% du commerce mondial.



La coopération entre les membres de l'APEC dans le secteur du tourisme a débuté officiellement en 1991 avec la création du groupe de travail du tourisme (TWG). Ces dernières années, ses économies membres mettent toujours l’accent sur la coopération dans le tourisme.



Selon l'UNWTO, les économie membres de ​cette entité ont accueilli, en 2015, plus de 396 millions de touristes étrangers, représentant 33% de l'afflux total touristique mondial.



En 2016, les membres de l’APEC ont attiré environ 415 millions de visiteurs, soit une croissance de 6,1% en glissement annuel. Cela leur a permis de contribuer 1.300 milliards de dollars au PIB des pays qu'il réunit, de créer 67 millions de nouveaux emplois et de contribuer à 4,9% des exportations dans la région. Les économies membres ont fixé l’objectif d’accueillir 800 millions de touristes internationaux en 2025.



Le Vietnam est devenu membre de l’APEC en 1998. Le pays a organisé avec succès l’APEC 14 en 2006, qui a adopté la Déclaration de Hoi An sur la promotion de la coopération touristique de l'APEC.



En 2017, le Vietnam assume le rôle de pays hôte de l’Année de l’APEC 2017 dont le thème est «Créer un nouveau moteur et bâtir ensemble un avenir commun». L’année de l’APEC 2017 compte 20 grandes activités et 159 réunions qui se tiendront dans huit villes et provinces, offrant aux entreprises vietnamiennes des opportunités de trouver de nouveaux partenariats avec des entreprises étrangères et de s’intégrer plus profondément à des chaînes de production mondiales. – VNA