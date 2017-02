Annulation de la fête des fleurs de cerisiers de Da Lat

Des cerisiers en fleurs ​dans une rue de Da Lat. Photo: Internet

Lam Dong (VNA) – La Fête des fleurs de cerisiers de Da Lat 2017, prévue du 11 au 13 février, a été annulée, faute de floraison.

La nouvelle a été communiquée par le Comité populaire de la province de Lâm Dông, sur les hauts plateaux du Centre, à l’issue d’une conférence de presse tenue le 6 février.

Selon M. Nguyen Xuan Thanh, chef du Comité de gestion de la zone touristique nationale du lac Tuyen Lam, qui est aussi chef du comité d’organisation de ladite fête, les cerisiers ne ​fleurissent plus en raison des évolutions climatiques à Da Lat, selon les estimations des scientifiques. C’est la raison pour laquelle, cette fête ne peut être organisée cette année.

Cependant, ​de nombreuses activités attrayantes en écho ​à la fête seront maintenues.

De plus, le Service de la culture, des sports et du tourisme de Lam Dong a demandé​ aux hôtels et autres lieux d’hébergements de rembourser les ​clients qui ont ​réservé des chambres lors des journées ​de la fête des fleurs de cerisiers. -VNA