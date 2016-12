An Giang : célébration de la naissance du fondateur du bouddhisme Hoà Hao

An Giang (VNA) – Une cérémonie de célébration du 97e anniversaire de la naissance du Vénérable Huynh Phu So, fondateur du bouddhisme Hoà Hao, a eu lieu vendredi 23 décembre dans le district de Phu Tan, province d’An Giang (Sud).

Le Vénérable Huynh Phu So, fondateur du bouddhisme Hoà Hao. Photo: Internet

Étaient présents des représentants du Comité gouvernemental des affaires religieuses, du ministère de la Sécurité publique, du Commandant de la zone miliaire No 9, du Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour An Giang, ainsi que des autorités provinciales​, outre plus de 25.000 fidèles.

Le chef adjoint du Comité gouvernemental des affaires religieuses Trân Tân Hung a félicité la tradition patriotique et la solidarité du bouddhisme Hoa Hao.

En 2016, les fidèles ont mobilisé environ 360 milliards de dôngs, dont 91 milliards de dôngs ​à An Giang, pour ​des activités caritatives telles que construction de ponts, de chemins ruraux, de lutte contre la pauvreté, outre la création d'un fonds d’encouragement ​aux études…, contribuant ainsi à l'édification d'une Nouvelle ruralité à An Giang comme au développement socioéconomique national.

Fondé le 18e jour du 5e mois lunaire de l'année 1939 par le Vénérable Huynh Phu So dans le village de Hoà Hao, district de Phu Tân, province d'An Giang, le bouddhisme Hoà Hao a essaimé dans 17 villes et provinces du pays. Il compte désormais plus de 2 millions de fidèles dépendant de 391 conseils d'administration et établissements de culte. –VNA