Hanoi, 23 juillet (VNA) - Une formation placée sous le thème «Rédaction et publication d’un article scientifique» a terminé samedi 22 juillet, après trois jours de travail à l’Université de Hanoi.

Organisée conjointement par l’Université de Hanoi et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), cette formation avait pour but d’améliorer les capacités des enseignants francophones dans la recherche scientifique.

Le professeur français, Mokhtar Ben Henda (1er à gauche) et de participants lors de la cérémonie de remise de certificat de la formation, le 22 juillet. Photo: NDEL

Animée par Mokhtar Ben Henda, maître de conférences habilité à diriger des recherches (McF-HDR) à l’Institut des sciences de l’information et de la communication (ISIC), à l’Université Bordeaux Montaigne (ex-Bordeaux 3), en France, le cours de formation a réuni une soixantaine d’enseignants de sept universités membres de l’AUF à Hanoï.Pendant trois jours, Mokhtar Ben Henda a apporté un soutien méthodologique aux enseignants-chercheurs ou doctorants dans la rédaction scientifique des produits de la recherche scientifique. Les participants ont acquéri les notions fondamentales sur la notion même d’article scientifique, les façons d’exploiter les sources d’information générales et spécialisées, les chartes éditoriales des textes au service de la recherche scientifique.Le programme de formation «Rédaction et publication d’un article scientifique» se trouve dans le cadre d’une série d'activités pratiques et efficaces pour améliorer la qualité de l'enseignement et de la recherche scientifique pour les professeurs, les chercheurs de l'Université de Hanoi en particulier et pour les enseignants des Universités francophones en général. – NDEL/VNA