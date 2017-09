Nguyen Duc Loi, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, directeur général de l'Agence vietnamienne d'information. Photo: VNA

Can Tho (VNA) – Une conférence pour améliorer la qualité de la revue illustrée « Dan toc va Mien nui » (Ethnies et Régions montagneuses) a été organisée vendredi dans la ville de Can Tho par l’Agence vietnamienne d’information (VNA) et le Comité de pilotage du Tay Nam Bo (Nam Bo occidental).

Nguyen Duc Loi, membre du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), directeur général de la VNA, a affirmé que la VNA, agence de presse officielle du Parti et de l’Etat, s’efforce de diffuser les informations sous diverses formes aux médias et au public, contribuant à transmettre opportunément les préconisations et les politiques du Parti ainsi que les lois de l'Etat, notamment celles relatives aux ethnies et aux religions, à réfuter les argumentations dénaturées des forces hostiles, à intensifier le bloc de grande union nationale, à bien mettre en œuvre les tâches de l’édification et de la défense de la Patrie.

Il a également indiqué que parallèlement à sa tâche de transmettre opportunément les préconisations et politiques du Parti comme les lois de l'Etat au sein des ethnies minoritaires, la revue « Dan toc va Mien nui » devrait contribuer de même à préserver leur langue et, plus généralement, leurs valeurs culturelles traditionnelles.

« La VNA souhaite que les villes et provinces continuent de fournir des informations sur la situation socioéconomique de leurs localités et collaborer étroitement avec la rédaction de la revue dans la distribution des imprimés aux ethnies minoritaires », a-t-il dit.

Son Minh Thang, membre du CC du PCV, chef adjoint permanent du Comité de pilotage du Tay Nam Bo, a vivement apprécié les efforts de la VNA dans la publication de la revue illustrée bilingue "Dan toc va Mien nui" en 12 langues des ethnies minoritaires, notamment celles spécifiques au Tay Nam Bo.

Il a demandé à la VNA d’intensifier la sensibilisation sur les préconisations et les politiques du Parti ainsi que sur les lois de l’Etat, notamment celles spécifiquement accordées aux ethnies minoritaires.

La revue illustrée bilingue "Dan toc va Mien nui" est une publication spécifique et unique destinée aux ethnies minoritaires de 45 villes et provinces montagneuses du Tay Bac (Nord-Oest), du Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre) et du Tay Nam Bo.

Aujourd'hui, la revue paraît mensuellement à un tirage de 75.000 exemplaires en 12 langues de minorités ethniques du Vietnam (en fonction des ethnies qui vivent dans les différentes régions). -VNA