La ministre Nguyên Thi Kim Tiên (à droite) et des représentants de la Délégation de l'UE au Vietnam en visite à Kon Tum. Photo: suckhoedoisong.vn

Kon Tum (VNA) - Des représentants de la Délégation de l'Union européenne et du ​ministère vietnamien de la Santé ont récemment effectué une visite de travail dans la province de Kon Tum (sur les Hauts plateaux du Centre), ​pour vérifier l’efficacité de l’aide européenne dans l’amélioration de la qualité des services de santé de cette localité.Cette délégation, conduite par l'ambassadeur Bruno Angelet, chef de la Délégation de l'Union européenne (UE) au Vietnam et la ministre vietnamienne de la Santé, Nguyên Thi Kim Tiên, a visité ​le poste sanitaire de la commune de Ngoc Tu, district de Dak Tô, celui du district de Dak Hà et l’hôpital de la province de Kon Tum.Il s’agit d​'établissements qui ont reçu le soutien de l’UE. En 2014, l’UE a lancé la 2e phase du Programme européen d'appui à la politique de santé (EU-HSPSP), qui s’oriente vers l’égalité et la qualité des services de santé au Vietnam.D’un budget de 100 millions d’euros pour la période 2015-2017, le programme a été signé en décembre 2014 entre le gouvernement vietnamien et la Délégation de l'UE.Ce programme est mis en œuvre dans 10 provinces, les plus en retard économiquement au niveau national, que sont Lai Châu, Son La, Diên Biên, Kon Tum, Gia Lai, Dak Nông, Hà Giang, Lào Cai, Cao Bang et Yên Bai.L'objectif principal est d'y améliorer les services de santé, les compétences des médecins et infirmières au niveau local (district et commune).Le même jour, la ministre Nguyên Thi Kim Tiên a eu une séance de travail avec les autorités provinciales de Kon Tum sur les difficultés de cette localité dans la mise en œuvre des services de santé. -NDEL/VNA