Photo : VNA

Binh Phuoc (VNA) - La province de Binh Phuoc (Sud)​ souhaite développer l'agriculture high-tech en s'inspirant des expériences du Japon, a fait savoir le 14 juillet le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyen Van Loi.

Le dirigeant qui a travaillé avec le Centre de formation en langue japonaise (JVPF-Murayama) affilié à Hô Chi Minh-Ville, a proposé à cet établissement de servir ​de passerelle ​entre Binh Phuoc ​et les entreprises japonaises. Le but est de favoriser la formation des ressources humaines et le partage d'expériences en matière de développement de l'agriculture intelligente.



Le directeur ​du JVPF-Murayama affilié à Hô Chi Minh-Ville, Vu Quang Luân, a estimé que la province a réuni les conditions​ agraires suffisantes pour créer une agriculture high-tech, mais elle devrait envoyer des étudiants au Japon pour suivre des formations spécialisées. ​De même, les agriculteurs japonais pourraient se rendre ​à Binh Phuoc pour partager leur savoir-faire.



Selon Vu Quang Luân, la stratégie de son centre ​consiste à renforcer la coopération dans la formation ainsi que la connectivité dans l’écoulement des produits ​agricoles.



Pour l’heure, Binh Phuoc a ​aménagé une zone agricole ​high-tech de plus de 1.000 hectares dans les districts de Loc Ninh, Hon Quan et le chef-lieu de Dong Xoai, dans le but d'attirer les investisseurs étrangers ​mais aussi domestiques.



JVPF-Murayama est un centre de formation en langue japonaise soutenu par le Conseil de promotion de la paix et de l'amitié entre le Japon et le Vietnam (JVPF). L'ancien Premier ministre japonais Tomiichi Murayama en est le président. -VNA