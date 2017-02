Activités en l’honneur du 87ème anniversaire du Parti

Photo : plo.vn



Hanoi (VNA) - A l’occasion du 87ème anniversaire du Parti communiste du Vietnam, Ho Chi Minh-Ville a organisé vendredi soir un spectacle intitulé « Confiance inébranlable dans le Parti ».

Des chants et des danses ont reproduit des jalons importants de l’histoire nationale, traduisant le courage et l’aspiration des Vietnamiens à la paix.

La province de Soc Trang (Sud) a également célébré l’anniversaire du Parti. Le secrétaire du comité provincial du Parti a mis en relief les contributions de la population locale à la révolution nationale et à l’édification du socialisme.

Les activités de célébration du 87ème anniversaire du Parti communiste du Vietnam ont été également organisées dans plusieurs localités, dont An Giang et Can Tho (Sud), Son La et Hai Phong (Nord). -VNA