Le vice-Premier ministre et ​ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Pham Binh Minh, lors d'une réunion avec le secrétaire adjoint du Département d'État américain Thomas Shannon. Photo : VNA

New York, 23 septembre (VNA) - Des fonctionnaires de nombreux pays et organisations internationales ont affirmé qu'ils considèrent le Vietnam comme un partenaire important en Asie du Sud-Est et en Asie-Pacifique lors de leur rencontre bilatérale vendredi 22 septembre à New York avec le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh.



En marge de la 72e session de l'Assemblée générale (AG) des Nations unies, Pham Binh Minh a reçu le secrétaire adjoint du Département d'État américain chargé des affaires politiques, Thomas Shannon. Lors de cette rencontre, les deux parties ont échangé des mesures destinées à concrétiser les résultats de la dernière visite du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.



Pham Binh Minh a salué la décision des États-Unis d'ouvrir son marché aux pommes étoilées vietnamiennes, soulignant que les deux pays doivent intensifier la collaboration dans les domaines d’intérêts communs au niveau bilatéral, régional et mondial, pour le bien de leurs peuples et pour la paix, la stabilité et le développement dans la région comme dans le monde entier.



M. Shannon a suggéré aux deux parties de tirer parti de l'évolution positive de leurs relations, d’intensifier le dialogue et l’échange de visites de divers niveaux, en particulier la prochaine visite en novembre prochain au Vietnam du président Donald Trump, afin de renforcer la coopération substantielle, notamment dans le commerce, l'investissement, la science et la technologie, la défense, la sécurité, les activités humanitaires, ainsi que dans les questions régionales et internationales.

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a également rencontré le Premier ministre macédonien, le vice-Premier ministre et ministre bulgare des Affaires étrangères, les ministres des Affaires étrangères de l'Albanie, de l'Arabie saoudite, de la Hongrie et du Maroc, le président exécutif du Forum économique mondial et le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage.



Il a appelé les pays à accroître l'échange de visites de haut niveau avec le Vietnam et à renforcer la coopération bilatérale dans l’économie, le commerce, l’investissement, la culture, la science et la technologie, et l’éducation, en plus de fournir un soutien mutuel au sein des forums multilatéraux.



Il a souligné que le Vietnam est disposé à servir de passerelle entre les pays, les partenaires et l’Asie du Sud-Est.



Toujours le 22 septembre, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a coprésidé une réunion entre les ministres des Affaires étrangères de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et ceux de l'Alliance du Pacifique (PA).



Au nom des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, il a déclaré que la distance géographique ne pourrait pas empêcher les relations de coopération et d'amitié entre les deux blocs.



Il a souligné les points forts disponibles de ces deux régions et a suggéré de concentrer la coopération sur l'économie, le commerce, l'investissement, l'éducation, l’échange populaire, la science et la technologie, et le développement durable.



La ministre colombienne des Affaires étrangères, María Angela Holguín, qui a coprésidé la réunion avec Minh, a déclaré que l'ASEAN et la PA partagent beaucoup de similitudes dans leur approche de la situation régionale et internationale, en particulier dans la promotion de l'intégration économique, du libre-échange et de l'égalité, tout en stimulant le développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME).



À l’issue de la réunion, les participants ont adopté le plan de travail ASEAN-PA pour la période 2017-2018.



La délégation vietnamienne a également assisté à d'autres événements marquants de la 72e session de l'AG des Nations unies, comme la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de la Conférence sur l'interaction et les mesures de l’instauration de la confiance dans l'Asie (ICCA), une réunion ministérielle du Mouvement non-alignement, et une réunion ministérielle du Groupe G77, entre autres.



Le Vietnam a également rejoint la cérémonie de lancement de l'initiative "Partenariat pour la croissance verte" (P4G) lancée par le Danemark pour promouvoir la coopération multinationale dans l'énergie et l'eau, l'écosystème, la terre, la nourriture et le développement urbain durable. -VNA