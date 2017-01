Activités du PM Nguyen Xuan Phuc en marge de la Conférence FEM 2017

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la présidente suisse Doris Leuthard. Photo: VNA



Davos (VNA) – Dans le cadre de la Conférence du Forum économique mondial (FEM) à Davos​ (Suisse), jeudi après-midi (heure locale), le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté et pris la parole lors de trois séances de discussions, et a rencontr​é le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, le Premier ministre et la reine des Pays-Bas, le président de la Suisse, le Premier ministre srilankais, ainsi que plusieurs dirigeants de groupes de premier rang mondial.

Dans son discours d’ouverture de la séance de discussions sur les « Perspectives de l’ASEAN après 50 ans de développement », le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné les succès du développement de l’ASEAN, appréciant le principe de consensus et le « style de l’ASEAN » dans la création de l'identité de ce bloc, avant d’estimer ​qu'elle doit ​suivre eff​ectivement l'itinéraire prévu de la Communauté économique de l’ASEAN, exploiter pleinement les accords de libre-échange convenus avec ses partenaires afin d’attirer l'investissement dans la région. « Le Vietnam contribue notablement et avec responsab​ilité à ​l'approfondissement de la solidarité et du consensus de l’ASEAN, tout en s’effor​çant, avec les pays aséaniens, d’édifier une Communauté de l’ASEAN forte », a-t-il affirmé.

Lors de sa rencontre avec le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé que son pays continuera de participer activement ​comme de contribuer effectivement aux questions importantes de l’ONU.

Rencontrant le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, Nguyen Xuan Phuc a pris en haute estime l’efficacité de la coopération approfondie avec les Pays-Bas, notamment dans l’élaboration du Plan du Delta du Mékong. Il a demandé aux Pays-Bas de continuer d’assister le Vietnam dans la mise en œuvre de l’Accord de partenariat stratégique sur l’agriculture durable et la sécurité alimentaire, ainsi que de soutenir sa candidature au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour le mandat 2020-2021.

Lors d’une rencontre avec la reine néerlandaise Maxima, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souhaité que la reine partage ses expériences en matière de développement financier, et mobilise des partenaires pour assister le Vietnam dans l’élaboration du programme de crédit en faveur des démunis, des femmes et des membres des ethnies minoritaires.

Lors d’une entrevue avec la présidente suisse, Doris Leuthard, le chef du gouvernement vietnamien a déclaré hautement appréci​er l’organisation par les deux parties des activités de célébration du 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a également particulièrement estimé l’engagement du gouvernement suisse ​d'accorder 90 millions de dollars d'aides au Vietnam pour la période 2017-2020, avant de demander à la Suisse d’assister le Vietnam dans le développement d'une éducation de haute qualité.

En rencontrant le Premier ministre srilankais, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé à ce que les deux parties collaborent dans la mise en œuvre des mécanismes de la coopération bilatérale, examinent la création d'un comité mixte ​de niveau ministériel afin de promouvoir la coopération, pren​nent des mesures concrètes pour augmenter le commerce bilatéral, et intensifient la coopération dans le tourisme, l’agriculture et l’investissement entre les deux pays.

Lors de ses contacts avec plusieurs responsables de groupes de premier rang mondial, Nguyen Xuan Phuc a souhaité que le groupe Prudential (Royaume-Uni) ​développe ses affaires au Vietnam et lance plusieurs programmes et projets efficaces afin de contribuer activement à l’élévation de la compétitivité du secteur des assurances et des services financiers. Il a affirmé soutenir l’ouverture par le groupe américain Alphabet – Google ​d'un bureau de représentation, soulignant que le Vietnam a de grands potentiels de développement des technologies de l’information, avant de demander à Google de promouvoir la coopération en matière de start-up et de formation des ressources humaines, et de l'inviter à participer au Conseil consultatif des hommes d'affaires de l'APEC (ABAC) et au Sommet des dirigeants des entreprises de l'APEC 2017.

Rencontrant les dirigeants des groupes américains Carlyle et Qualcomm, et du groupe suisse Swiss Re, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a indiqué que le Vietnam prend des mesures énergiques pour améliorer son environnement d’investissement, avant de demander au groupe Qualcomm de continuer ​de développer ses activités au Vietnam. Il a aussi invité le groupe Swiss Re à partager son expérience et ​de lancer davantage de programmes et de projets de coopération en matière d'assurance, notamment dans ​les assurances agricoles. -VNA