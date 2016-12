Acier et fer : les importations nationales dépassent 10 milliards de dollars depuis janvier

Photo: internet



Hanoi (VNA) - De janvier à la mi-décembre, plus de 17,6 millions de tonnes d’acier et de fer, notamment d’acier, ont été importées pour 7,6 milliards de dollars.

Les importations nationales de produits de l’acier et du fer ont fortement augmenté en atteignant 2,8 milliards de dollars. Avec ce résultat, l’acier et le fer se classe au 3e rang des groupes de marchandises les plus importées depuis janvier avec 10,4 milliards de dollars.

La Chine reste le premier fournisseur avec 10 millions de tonnes, devant le Japon (2,4 millions de tonnes), la République de Corée (1,69 million de tonnes). Une nette croissance en volume comme en valeur a été notée en variation annuelle sur tous ces marchés.

Inversement, durant cette période, le pays a exporté 3,2 millions de tonnes d’acier et de fer pour 1,8 milliard de dollars. Les exportations de produits de l’acier et du fer ont dégagé 1,88 milliard de dollars. Ainsi, ce groupe de produits a dégagé 3,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires à l’exportation. -CPV/VNA