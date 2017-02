Accueil du premier touriste étranger ayant un visa électronique

Cérémonie d'accueil du premier touriste étranger ​titulaire d'un e-visa, à Ho Chi Minh-Ville. Photo: tuoitre.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La cérémonie d'accueil du premier touriste étranger titulaire d'un visa électronique (e-visa) ​pour le Vietnam, Richard Kenneth Wilson, de nationalité britannique, a eu lieu samedi à l'aéroport international de Tan Son Nhat de Ho Chi Minh-Ville.

Le Vietnam délivre ​depuis le 1er février 2017 des visas électroniques aux citoyens de 40 pays.

​La demande ​est à déposer sur le portail du Département de l'immigration du Vietnam, ​ce qui évite de se rendre en personne ​dans une ambassade ou un consulat, ou demander le visa ​aux frontières du Vietnam.



​Le formulaire de demande doit être accompagné d'une photo ​d'identité récente et ​une copie du passeport, le règlement des frais de visa, de 25 dollars américains, ​​devant être effectu​é par virement bancaire.

Le temps de ​traitement est trois jours au plus à partir de la date de réception de tous les ​documents et des frais.



Les entrées et sorties du territoire du Vietnam des étrangers ​titulaires de ce visa ​peuvent être réalisées par toutes voies de transport. ​L'essai de cette modalité de délivrance de visa, qui est ​menée ​pendant deux ans, a pour vocation de faciliter les démarches administratives.​

Durant le Têt traditionnel du Coq 2017, du 20 janvier au 1 février, Ho Chi Minh-Ville a accueilli 253.000 touristes étrangers. -VNA