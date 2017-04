Accélérer l’actionnarisation des entreprises étatiques, éviter les fuites de biens publics

Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê a demandé de continuer de bien saisir et mettre en œuvre efficacement les textes sur la réorganisation, l’actionnarisation et la restructuration des entreprises étatiques, a fait savoir jeudi 13 avril l’Office du gouvernement.

Le Vietnam déploie depuis début 2012 un vaste plan de restructuration des entreprises étatiques pour améliorer leur efficience et leur compétitivité et assurer leur fonction au sein d’une économie de marché à orientation socialiste. Photo: VNA

Le dirigeant a indiqué à la réunion du premier trimestre de 2017 du Comité de pilotage de la rénovation et du développement des entreprises qu’il faut accélérer le rythme, améliorer l’efficacité de la réorganisation et de l’actionnarisation, éviter les fuites des capitaux et biens publics.La réorganisation, le renouvellement et le développement des entreprises étatiques durant la période 2011-2015, en 2016 et au premier trimestre de 2017 a obtenu certains résultats importants, mais reste lent.Selon les chiffres du Comité de pilotage du renouvellement et du développement des entreprises, de 2011 à 2015, 591 entreprises étatiques ont été actionnarisées, soit plus de 96% du plan.Force est de constater que l’Etat est encore majoritaire des entreprises dans plusiers branches et secteurs dans lesquels l’Etat ne doit pas déténir de façon directe ou indirecte une participation majoritaire ou total, notamment dans les groupes et compagnies générales.La lenteur de la publication de certains mécanismes et politiques sur la rénovation de l’organisation, de la gestion d’activités des entreprises étatiques, et la réorganisation, l’actionnarisation, le désengagement de l’Etat est aussi à blâmer, selon le Comité de pilotage de la rénovation et du développement des entreprises.Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê a demandé de créer des changements plus vigoureux, fondamentaux et effectifs dans la réorganisation, la rénovation, le développement et l’élévation de l’efficacité des entreprises étatiques.Il a indiqué que les entreprises étatiques ne doivent se centrer que sur les domaines des services publics essentiels à la société, de la défense et de la sécurité, et ceux délaissés par les autres composantes économiques.Il faut réviser, et prendre des mesures vis-à-vis des projets et entreprises en déficit chronique conformément au mécanisme de marché, et dans l’immédiat, perfectionner le plan de traitement de 12 projets et entreprises sous l’autorité du ministère de l’Industrie et du Commerce.Le ministère du Plan et de l’Investissement doit travailler avec les ministères des Finances, et de la Justice, et les organes concernés pour s’assurer que les prescriptions soient respectées sur le transfert gratuit par l’investisseur à l’Etat vietnamien d’un ouvrage prévu par les contrats de joint-venture ou de coopération d’affaires. – VNA