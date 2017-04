Accélérer la mise en œuvre des politiques préférentielles pour les personnes méritantes de la Patrie

Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dào Ngoc Dung.



Hanoi (VNA) - Mardi matin, le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dào Ngoc Dung a répondu aux interpellations dans le cadre de la 9e session du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) de la XIVe législature, en cours à Hanoi.

C'est la première fois qu'une séance ​d'interpellations a eu lieu devant le Comité permanent de l'AN.

Cette séance de questions-réponses était retransmise en direct par la radio nationale La Voix du Vietnam et la télévision nationale Télévision ​du Vietnam.

Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dao Ngoc Dung a répondu aux questions sur les régimes des personnes méritantes de la Patrie, la gestion publique de la formation professionnelle, et la création d’emploi pour les jeunes.

Le ministre Dao Ngoc Dung a déclaré que son ministère accélèrera l'application des politiques préférentielles destinées aux personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie.

Dao Ngoc Dung a déclaré que le ministère avait coo​péré avec les ministères et les services compétents pour promulguer les textes d'application des politiques préférentielles pour ces personnes, en exécution de l’ordonnance sur les personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie et de l’arrêté gouvernemental 31/2013/ND-CP du 9 avril 2013.

Le pays a recensé plus de 9 millions de personnes ​méritantes de la Patrie qui représentent près de 10% de la population ​nationale. Plus de 1,4 million de ces personnes et leurs familles reçoivent des allocations mensuelles, a-t-il ​exposé.



Le ministère a examiné la liste des personnes ayant rendu service à la Patrie en 2014 et 2015 et a ​identifié ​près de 28.500 personnes n'ayant pas encore ​bénéficié de politiques privilégiées. Cependant, le ministre Dao Ngoc Dung a déclaré que la vérification de ces cas rencontrait des difficultés dues au manque de documents ​justificatifs, ce qui est ​d'ailleurs le problème majeur en la matière.



Selon lui, les inspections ont révélé jusqu'à présent la mauvaise application de politiques préférentielles dans 1.872 cas.



En ce qui concerne la préparation du 70e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet), le ministre Dao Ngoc Dung a déclaré que diverses activités ​seront organisées pour célébrer cet événement, ​dont une conférence nationale pour honorer les personnes ​méritoires de la Patrie, et des cérémonies commémoratives et d'off​re d'encens ​dans les cimetières des soldats tombés au champ d’honneur, dans l'ensemble du pays. -VNA