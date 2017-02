À Quang Ninh, dirigeants et entrepreneurs autour d’une tasse de café

Quang Ninh, 5 février (VNA) - Quang Ninh, la province septentrionale qui abrite la fameuse baie de Ha Long, est l’une des plus compétitives et attractives pour les investisseurs. Il semblerait que l’organisation de réunions mensuelles entre dirigeants d’entreprise et autorités locales autour d’un café soit l’un des secrets de ses performances.

8 heures du matin dans un café donnant sur la baie de Ha Long. Les clients, beaucoup plus nombreux que d’habitude, discutent passionnément. Parmi eux, le président du comité populaire de Quang Ninh, quelques-uns de ses adjoints, des dirigeants de plusieurs services locaux et des dizaines de chef d’entreprises travaillant dans la province.

Ce modèle de rencontre-café entre autorités locales et entreprises n’est pas nouveau, il a déjà été appliqué dans d’autres provinces (Dong Thap, Quang Ngai, Quang Nam, Tuyen Quang…). Son efficacité n’est plus à prouver, se félicite Pham Van The, président de l’Association des entreprises de Quang Ninh : « Lorsque les entreprises ont des questions à poser aux autorités provinciales, c’est bien plus pratique et plus convivial de pouvoir le faire dans un café, les bâtiments administratifs étant bien plus intimidants. Dans un café, on peut prendre tranquillement un petit-déjeuner et les discussions deviennent bien plus faciles. »

Autre avantage, pour les petites et moyennes entreprises, c’est l’endroit idéal pour entrer en contact direct avec des responsables locaux. Dans les conférences formelles, elles ont rarement l’occasion de le faire, explique Le Van Hanh, directeur d’une société de construction. « C’est lors d’une rencontre-café que j’ai pu parler avec des dirigeants de la province, de nos souhaits et des problèmes que nous rencontrons dans le démarrage de notre entreprise. Ils ont répondu à toutes mes questions et proposé des aides concrètes. »

Ces rencontres-café ne se limitent pas à des séances de questions-réponses. C’est aussi l’occasion pour les entreprises d’avancer des initiatives, fait savoir Vu Thi Kim Chi, directrice adjointe du comité provincial de promotion et d’assistance à l’investissement. « Ce sont des rencontres ouvertes. Les dirigeants sont là pour répondre aux questions des entreprises et les aider à régler les difficultés qu’elles rencontrent. C’est aussi l’endroit où les entreprises peuvent échanger entre elles et proposer aux services compétents des solutions visant à doper l’économie locale. »

Depuis les premières rencontres-café en septembre 2016, l’expérience est renouvelée chaque mois par le comité populaire de Quang Ninh mais aussi copiée par d’autres services. Uong Bi, une ville rattachée à Quang Ninh, organise désormais des rencontres similaires avec les entreprises implantées dans sa circonscription.

En dépit des difficultés de 2016, la province de Quang Ninh a enregistré une belle croissance économique et attiré plus de 30.000 milliards de dongs d’investissement. Elle occupe le troisième rang national de l’indice de compétitivité provinciale, et le premier dans le delta du fleuve Rouge. Avec une hausse de 12% par rapport à 2015, le secteur privé a connu une véritable explosion avec la création de 1600 entreprises dont le montant total des capitaux s’élève à 11.000 milliards de dongs. – VOV/VNA