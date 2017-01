À l’approche du Têt: Des fruits «stylisés»

Photos d'illustration: VOV.

Hâu Giang (VNA) - Depuis quelques années, à l’approche du Têt (Nouvel An lunaire), on peut voir sur les marchés des pomelos aux formes pour le moins originales. Ces fruits sont cultivés dans le delta du Mékong, plus précisément à Châu Thành, un district rattaché à la province de Hâu Giang (au Sud).C'est en 2009 qu'un certain Vo Trung Thành s'est mis à proposer des pomelos en forme de gourde d’alcool. Succès immédiat : ses pomelos se sont vendus comme des petits pains. Ce que voyant, les autres fruiticulteurs de la commune de Phu Tân, d'où est issu Vo Trung Thành, se sont mis eux aussi à donner à leurs pomelos des formes inédites : lingot d’or et main de Bouddha. Mais on peut également faire apparaître sur la peau de ces fruits les mots bonheur, prospérité ou longévité, ces mots qui accompagnent si souvent les vœux de Nouvel An.Chaque année, les fruiticulteurs de Phu Tân mettent sur le marché environ 10.000 pomelos «stylisés» à l’occasion du Nouvel An lunaire, ce qui leur rapporte plusieurs milliards de dôngs. Pour cette année, Vo Trung Thành prévoit de vendre près de 3.000 pomelos qui coûtent de 400.000 dôngs à 1.100.000 dôngs l’unité. Vo Trung Thanh dit: «Cette année, nous avons prévu de produire de 10.000 à 15.000 pomelos mais en raison du mauvais temps, nous n'avons pu en faire que 2.500 en forme de gourde d’alcool avec le mot prospérité et 400 autres portant ce même mot mais en idéogramme. Ils ont presque tous été vendus.»Vo Hông Quôc a réussi quant à lui à créer des gourdes portant le mot prospérité, mais avec des calebasses: «Il ne m’en reste plus beaucoup car la plupart étaient déjà réservées depuis bien longtemps. Chacune coûte environ 800.000 dôngs.»Ces derniers temps, des agriculteurs de la commune de Dông Phu, également dans le district de Châu Thành, ont réussi à créer des pastèques « stylisées ». Trân Van Nhân, l’un d’entre eux, vend chaque année à l’approche du Têt une centaine de pastèques ayant le mot prospérité gravé sur la peau. Cette année, il prévoit même d’en vendre le double, dont certaines en forme de lingot d’or, avec le mot prospérité toujours gravé sur la peau.Dans la commune de Phu Huu et dans le bourg de Nga Sau, toujours dans le district de Châu Thành, on cherche même à faire des papayes et des corossols «stylisés». Nguyên Thi Uom, une agricultrice, nous a révélé que les habitants de son hameau avaient ainsi «customisé» près de 1.400 papayes, qui ont toutes été vendues à des grossistes à des prix allant de 150.000 dôngs à 200.000 dôngs. Elle raconte: «La papaye et le corossol sont souvent présents sur les plateaux de fruits que l'on place sur l’autel des ancêtres dans le Sud du Vietnam à l’occasion du Têt. Nous avons réussi à donner à la peau de ces fruits une couleur jaune sur laquelle sont gravés les mots bonheur, chance, longévité et prospérité. On peut choisir le mot qu’on préfère.»





Photo : VOV

Situé au bord du Hâu, un bras du Mékong, le district de Châu Thành a un sol enrichi par les alluvions du fleuve, propice, par conséquent, à la fruiticulture. On y trouve près de 11.000 ha destinés à la culture des pomelos, mais aussi des orangers et des citronniers. Selon Nguyên Van Bay, secrétaire du comité du Parti de ce district, ici, la fruiticulture rapporte dix fois plus que la riziculture. Aussi les autorités locales aident-elles les paysans dans la conception de nouvelles formes de fruits et dans leur conservation. Nguyên Van Bay: «Les autorités du district ont demandé au service agricole de proposer un plan pour aider les habitants à multiplier ces modèles qui s'avèrent particulièrement rentables.»



Le Têt n’aura lieu que dans environ trois semaines, mais ces jours-ci, le district de Châu Thành est déjà très animé grâce à l'afflux de commerçants venus de tout le pays. -VOV/VNA