À la poursuite de la traçabilité de légumes

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Un point presse sur le programme expérimental de traçabilité des légumes a été organisé le 16 janvier à Hô Chi Minh-Ville par le Service municipal de l’agriculture et du développement rural.





Point presse sur le programme expérimental de traçabilité des légumes, le 16 janvier à Hô Chi Minh-Ville.

Ce programme est mis en oeuvre comformément à une décision du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville de janvier 2016 en application du programme pilote de développement de légumes sûrs de la municipalité pour la période 2016-2020. Il a pour objet d’indiquer aux consommateurs l’origine des producteurs et des fournisseurs, ainsi que de donner des informations sur la qualité des légumes commercialisés dans la ville.Il est le fruit d’un mémorandum de coopération entre le Comité populaire municipal et le Club de l’agriculture de hautes technologies (DAA), dans son volet relatif au lancement de modèles de timbres électroniques permettant de suivre l’origine des légumes sécuritaires au niveau local.Le Service municipal de l’agriculture et du développement rural, depuis mai dernier, a étudié, collecté des données et sélectionné des modèles, puis chargé le Centre de consultations et de soutien de l’agriculture de Hô Chi Minh-Ville, en coopération avec le DAA, de superviser l’origine et les techniques culturales des légumes des coopératives, des supermarchés et des commerçants, dont les coopératives Phu Lôc et Phuoc An, les supermarchés Lotte et Big C.En décembre 2016, les coopératives Phu Lôc et Phuoc An ont été admises à ce programme pour de nombreux produits traçables tels que salade, calebasse, courge cireuse, concombre, margote, épinards, liseron d’eau, outre 41 types d’emballage de légumes de 86 producteurs particuliers.Suite au succès de ces deux modèles, le Service municipal de l’agriculture et du développement rural et le DAA continuent de les généraliser parmi les coopératives et les distributeurs. Les légumes sécuritaires étiquetés seront commercialisés à partir du 18 janvier dans les chaînes Co.op, Big C et AEON.Les procédures de traçabilité seront appliquées à l’aide du logiciel Zalo pour les smartphones munis d’une pile d’Android ou d’un code QR lisible par les smartphones.-CVN/VNA