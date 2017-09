Hanoï (VNA) - Ayant pour thème "Couleurs culturelles de Dông Thap", le programme de la Fête de la mi-automne de cette année aura lieu les 30 septembre et 1er octobre, soit les 11e et 12e ​jour du 8e mois lunaire, au Musée d’ethnographie du Vietnam si​s rue Nguyên Van Huyên, arrondissement de Câu Giây, à Hanoï.

Le programme de découverte de la Fête de la mi-automne au Musée d’ethnographie du Vietnam attire toujours de nombreux enfants. Photo d'illustration: TTXVN

Organisé par le Musée d’ethnographie du Vietnam en coopération avec le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Dông Thap et le Musée de la ville de Dông Thap, ce programme sera l`occasion pour les familles, et plus particulièrement les enfants, de découvrir les traits culturels uniques de la terre de Dông Thap.

Cette manifestation réunira des dizaines d'artistes qui présenteront des jeux et des plats traditionnels de cette région. Des spectacles de "Dờn ca tài tử" (chants des amateurs) et des danses de la licorne seront également présentés par des artistes de Dông Thap.

Les visiteurs, et plus particulièrement les enfants, pourront eux-mêmes fabriquer des jouets comme des cerfs-volants, des masques, des “tò he” (figurines en pâte de riz gluant colorées), des “đèn kéo quân” (lanternes à ombres mobiles), des “đèn ông sao” (lanternes en forme d’étoile), mais aussi participer à des jeux folkloriques.

Le programme réunira également 200 bénévoles de lycées et d'universités de Hanoï qui encadreront les animations.

La Fête de la mi-automne est un évènement célébré chaque année par le Musée d’ethnographie du Vietnam afin de promouvoir et préserver les valeurs culturelles traditionnelles et les jeux populaires, ainsi que de les transmettre aux jeunes générations. -CPV/VNA