À Hai Phong, le président parle de ville intelligente et souveraineté maritime

Hanoi, 19 janvier (VNA) – Le président de la République Trân Dai Quang qui a travaillé le 18 janvier avec le comité permanent du comité du Parti de la villle de Hai Phong (Nord), a exhorté à fait de Hai Phong une ville intelligente.

Le président Trân Dai Quang (debout) travaille le 18 janvier avec le comité permanent du comité du Parti de la villle de Hai Phong. Photo : VNA



Hai Phong devrait continuer d’améliorer l’environnement des affaires, de renforcer l’attraction des investissements, notamment dans les hautes technologies et l’énergie verte, accélérer la promotion d’investissement à l’étranger, de perfectionner les infrastructures, a-t-il indiqué.



Le chef de l’Etat a recommandé à la ville portuaire de veiller à la gestion étatique des ressources naturelles, liée à la protection de l’environnement, et d’attacher de l’importance à la gestion étatique de l’urbanisme.



Le président Trân Dai Quang passe en revue la garde d’honneur de la Marine populaire du Vietnam, le 18 janvier à Hai Phong : Photo : QDND Assurer la défense et la sécurité, maintenir la sécurité politique, l’ordre et la sûreté sociaux pour créer un environnement favorable aux investissements sont l’une des conditions importantes permettant à Hai Phong de se développer, a-t-il ajouté.

A l’approche du Têt, le président Trân Dai Quang a rendu visite au commandement de la Marine. Par duplex, il a présenté ses meilleurs vœux aux habitants et aux soldats sur les îles de Truong Sa Lon, Song Tu Tây et Sinh Tôn et sur les autres îles du pays.



Le dirigeant vietnamien a ensuite salué les efforts du commandement de la Marine, notamment dans la défense de la souveraineté maritime et insulaire du pays.



Il a demandé à la Marine de renforcer les relations coordonnées et les opérations combinées avec la Garde-côte du Vietnam et la Surveillance des ressources halieutiques du Vietnam et d’autres forces concernées dans la gestion, la protection et l’exploitation des ressources maritimes.



La Marine devrait réaliser absolument trois objectifs : maintenir la souveraineté nationale sur les eaux et les îles vietnamiennes, préserver un environnement de paix, entretenir et développer les relations d’amitié avec les pays du monde, a souligné le président Trân Dai Quang.