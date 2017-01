À Bac Ninh, la race de poulet Hô obtient la marque collective

La cérémonie de publication de l’enregistrement de la marque collective pour la race de poulet Hô. Photo : VNA

Bac Ninh (VNA) - Le Service des Sciences et Technologies de la province de Bac Ninh et le Comité populaire du district de Thuân Thành ont organisé, le 17 janvier, une cérémonie pour communiquer l’enregistrement de la marque collective pour la race de poulet Hô du district de Thuân Thanh, province de Bac Ninh (Nord).

La marque collective des poulets Hô a été délivrée le 4 janvier par le Département de propriété intellectuelle (National Office Of Intellectual Property Of Vietnam, NOIP), selon Nguyên Tuân Anh, vice-directeur du Service des Sciences et Technologies. Il a constaté que l’enregistrement de cette marque collective permettrait de favoriser la commercialisation des produits issus de ces poulets et de mieux protéger cette rare variété.

La race de poulet Hô est élevée depuis 600 ans dans le village de Lac Thô, commune de Hô, district de Thuân Thanh. ​Le village compte une centaine de foyers éleveurs, avec une production annuelle d’environ 10.000 poulets. -NDEL/VNA