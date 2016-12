97 millions de dollars pour le projet d'infrastructures pour quatre provinces centrales

Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre a approuvé une proposition ​de projet d'infrastructures de base pour le développement ​global des provinces centrales de Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh et Quang Tri afin de stimuler la croissance économique dans la région.

Selon cette proposition, le projet sera financé par un prêt de 97 millions de dollars de la Banque asiatique de développement (BAD).



Le Premier ministre a confié au ministère des Finances ​la détermination du mécanisme financier du projet afin que les localités bénéficiaires puissent ​satisfaire les conditions ​de capacités de remboursement des prêts ​conformément à la loi sur le budget de l'État.



Ce projet d’infrastructures de base sera réalisé ​en six années ​dans le but d’accélérer le développement socioéconomique, de renforcer la croissance économique, d’améliorer les capacités ​concurrentielles ​de la région, et d'y attirer ​l'investissement. –VNA