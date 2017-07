90.700 hectares supplémentaires de forêts au premier semestre 2017. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Les nouvelles zones forestières du Vietnam ont augmenté de 4,5% par rapport à l'année précédente pour s'établir à 90.700 hectares au premier semestre 2017 grâce aux conditions météorologiques favorables, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.Sur ce total, 88.800 hectares représentent des forêts de production, +5,7% par rapport à la même période l'an dernier.Le boisement dans la région Nord entre dans sa récolte principale. La plantation rapide d'arbres a été effectuée dans les provinces de Tuyen Quang, Phu Tho et Nghe An. Les localités du ​Sud sont en retard dans la plantation.Les localités du pays préparent 396,13 millions de semis pour cette année, +45,7% par rapport à la même période de l'an dernier.Environ 102 incendies de forêt ont eu lieu dans le pays ​depuis le début de l'année, -64% par rapport à 2016. Les feux ont endommagé 159 hectares de forêt, -94% par rapport à la même période de l'an dernier. La plupart des incendies ont été le résultat direct de l'agriculture de coupe et de brûlage.Quelque 590 hectares de forêt ont été abattus illégalement au cours du premier semestre de l'année. Les points chauds de la déforestation comprennent les provinces de Dien Bien, Dak Nong, Dak Lak et Bac Kan. -CPV/VNA