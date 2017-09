New York, 23 septembre (VNA) - Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a souligné l'intégration internationale active du Vietnam lors du débat général de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, vendredi 22 septembre à New York.

​Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, s'intervient lors du débat général de la 72è session de l'Assemblée générale des Nations unies, le 22 septembre à New York. Photo: VNA

Il a souligné le rôle du Vietnam en tant que pays hôte du Forum de coopération économique d'Asie-Pacifique (APEC) en 2017, membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour le mandat 2014-2016 et du Conseil économique et social de l'ONU pour le mandat 2016-2018.

Actuellement, le Vietnam est candidat pour le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mandat 2020-2021, met en œuvre activement l'Agenda 2030 pour le développement durable et l'Accord de Paris sur les changements climatiques, et s’engage dans des activités de maintien de la paix des Nations unies.

Lors de ce débat général placé sous le thème «Mettre l'accent sur les personnes: lutter pour la paix et une vie décente pour tous sur une planète durable», le dirigeant vietnamien a déclaré que le maintien de la paix est toujours une priorité absolue, obligeant les pays à travailler ensemble pour promouvoir le multilatéralisme.

Dans ce processus, l'ONU devrait servir de coordonnateur qui relie les efforts conjoints pour faire face aux défis mondiaux, sur la base d’un système de règles et de normes plus complètes, a-t-il déclaré.

Il a appelé les pays à placer les intérêts de leur population au centre de toutes les politiques et actions afin de mener à bien l’Agenda 2030 pour le développement durable et d'assurer une vie décente pour tous dans le monde.

En ce qui concerne la question de la Mer Orientale, le vice-Premier ministre vietnamien a appelé toutes les parties concernées à faire preuve de retenue et à résoudre les différends par des mesures pacifiques conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer.

Elles doivent respecter pleinement les processus diplomatiques et juridiques sur la base du droit international, appliquer sérieusement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et travailler à l'élaboration d'un code de conduite (COC) efficace et juridiquement contraignant.

Le même jour, au siège de l'ONU, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh, par délégation du président Tran Dai Quang, a signé le Traité d'interdiction des armes nucléaires. La signature de cet accord reflète la politique constante du Vietnam pour la paix et son soutien au désarmement des armes nucléaires dans le monde entier.

En marge de la 72ème session de l'Assemblée générale des Nations unies, Pham Binh Minh a rencontré les ministres des Affaires étrangères de la Hongrie et de l'Arabie saoudite, et le directeur général du Forum économique mondial.

Il a également reçu des représentants de certains grands groupes et sociétés américains comme Boeing, ExxonMobile, Uber, AES, MetLife et Pfizer. Les entreprises américaines ont pris en haute estime la volonté du Vietnam de procéder à une réforme économique intégrale, d'améliorer l’environnement d’affaires et de créer les conditions optimales aux investisseurs étrangers, y compris ceux des États-Unis. -VNA