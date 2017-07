Hanoi, 5 juillet (VNA) - Forbes Vietnam vient de publier la liste des 40 sociétés dont les marques sont les plus valorisées en 2017.

La société par actions des produits laitiers du Vietnam (Vinamilk) est sélectionnée cette année pour la première fois. Photo: Internet

Il s’agit des sociétés de premier rang dans leur secteur et qui contribuent beaucoup au développement socio-économique du pays. C’est Vinamilk qui occupe la première place, sa marque commerciale estimée à plus de 1,7 milliard de dollars. Les deuxièmes et troisièmes positions sont occupées par Viettel et Vingroup, leur marque étant évaluée respectivement à 849,6 millions et 299,3 millions de dollars.

En 2016, le chiffres d’affaires de la première société laitière du Vietnam (Vinamilk) a atteint 46.800 milliards de dongs (plus de 2 milliards de dollars), dépassant de près de 4% l’objectif fixé et en hausse de près de 15% en variation annuelle.



En plus de 3 filières, 13 usines et 10 fermes dans le pays, Vinamilk dispose également d’installations de production aux États-Unis, au Cambodge, en Nouvelle-Zélande, en Pologne... Les produits de la société sont exportés vers 43 pays.



Vinamilk est également l’une des 4 entreprises vietnamiennes dans la liste des 2000 plus grandes entreprises du monde 2017 (Forbes Global 2000), publiée récemment par le magazine américain Forbes. – VOV/VNA