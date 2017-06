Photo : internet





HCM-Ville (VNA) - Depuis le début de l’année, les exportations de Ho Chi Minh-Ville ont atteint 17 milliards de dollars, en hausse de 17,4% en un an, selon le Service municipal de l’Industrie et du Commerce. Ces succès résultent de la mise en œuvre de mesures d'appui et de renforcement des programmes de promotion commerciale.



Le secteur économique domestique représente 37,9% du total, + 2,2% en glissement annuel, celui de l`investissement étranger, 62,1% (+34,9%).



Selon Pham Thanh Kien, directeur du Service municipal de l’Industrie et du Commerce, au 2e semestre, les exportations de la mégapole du Sud ont retrouvé une dynamique de croissance. L’augmentation de 17,5% est encourageante, car elle est plus élevée que la croissance nationale (16%).



Les exportations de l’industrie manufacturière ont bondi de 22,7%, dont les ordinateurs, produits électroniques et composants (+58,9%), le textile (+2,1%) et les chaussures (+8,5%)… - CPV/VNA