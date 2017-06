La ville de Hongkong. Source : Vietnamnet



Hanoi, 28 juin (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, a envoyé le 28 juin, un message de félicitations au Premier ministre chinois Li Keqiang, à l'occasion du 20e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine (1er juillet).



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné que la rétrocession de Hong Kong était un événement historique important pour le Parti, le gouvernement et le peuple de Chine, ajoutant que les réalisations socio-économiques de Hong Kong au cours des 20 dernières années ont confirmé le succès de la politique "un pays - deux systèmes".



Le Premier ministre a affirmé que le Parti, le gouvernement et le peuple du Vietnam attachent toujours une grande importance au voisinage, à l'amitié, à la coopération globale avec le Parti, le gouvernement et le peuple de Chine, dont la coopération gagnant-gagnant avec la Région administrative spéciale de Hong Kong.



Le Vietnam est prêt à travailler avec la Chine pour mettre en œuvre efficacement la perception commune des hauts dirigeants des deux pays, contribuant au renforcement de la confiance politique et à l'essor du développement du partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine, pour la paix, la coopération et le développement de la région et du monde.



À cette occasion, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a envoyé un message de félicitations au directeur général de la Région administrative spéciale de Hong Kong, Lam Cheng Yuet-ngor. -VNA