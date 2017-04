1er trimestre : les exportations vietnamiennes de fruits et légumes sur leur lancée

Le pamplemousse du Vietnam s'exporte bien. Photo: Internet.

Hanoï (VNA) - En représentant 73,1% du total des exportations nationales de fruits et légumes ce premier trimestre, la Chine conserve sa première place parmi les marchés importateurs de ces produits vietnamiens.

Entre janvier et mars, les exportations de fruits et légumes ont rapporté au pays plus de 700 millions de dollars (+30% sur un an).

La Chine, les États-Unis, le Japon, la République de Corée et la Thaïlande demeurent les premiers consommateurs. La Chine est en tête avec 512 millions de dollars. Une forte croissance en glissement annuel a été observée sur ces quatre marchés.

Durant cette même période, les exportations nationales de ces produits vers d’autres marchés comme la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la France, le Canada, la Russie, Hongkong (Chine) et le Laos ont aussi connu de bons résultats, avec une croissance considérable par rapport à la même période de l’année passée. -CPV/VNA