1er trimestre: forte hausse des importations d’aliments pour animaux

Hanoi (VNA) - Selon le Département général des Douanes, ce premier trimestre, les importations nationales d’aliments pour animaux et matières premières, notamment blé, maïs, soja et de graisses animales et végétales, ont atteint près de 900 millions de dollars, soit un bond de 33,4% sur un an.



Avec 45,7% du total et 410 millions de dollars (+38,1% sur un an), l’Argentine est en tête des 20 pays et territoires fournisseurs, devant la Chine, l’Inde et les Emirats arabes unis. Une hausse impressionnante en glissement annuel a été observée en Italie (+572%), aux Philippines (+218%), au Canada (+165%), au Chili (+110%).



Selon un représentant de l’Association des aliments pour animaux du Vietnam, en raison de la faible production domestique de ces produits, les entreprises en activité dans ce secteur doivent en importer davantage.



L’an dernier, les importations nationales de ces produits se sont chiffrées à 3,46 milliards de dollars, +2,1% en un an. -CPV/VNA