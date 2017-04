1er trimestre: bond des exportations en Russie

Hanoi (VNA) - Selon le Département général des Douanes, ce premier trimestre, les téléphones et les accessoires sont arrivés en tête des produits vietnamiens exportés en Russie avec 202,5 millions de dollars, ce qui représente 48,6% des exportations dans ce pays et une croissance de 29,2% sur un an.

Les exportations nationales de riz en Russie ont connu lors de ce 1er trimestre une hausse spectaculaire de 1.560% en glissement annuel.



Le textile et l’habillement, le café, les ordinateurs, les produits électroniques et leurs composants, ainsi que les produits aquatiques, s’exportent très bien sur ce marché.A noter, des hausses spectaculaires ont été constatées avec le riz (1.560%), les friandises et les céréales (282%), les machines-équipements et leurs composants (150%), le textile et l’habillement (142%), et l’essence (100%).Ces 3 premiers mois, le chiffre d’affaires à l’export a atteint à 416,7 millions de dollars pour une croissance de 23,2%.L’année dernière, les échanges commerciaux entre les deux pays s’est établi à 2,74 milliards de dollars pour une progression de 25,6%, dont 1,61 milliard d’exportations vietnamiennes. L’objectif des deux pays est d’atteindre 10 milliards de dollars d’échanges d’ici à 2020. -CPV/VNA