Les exportations vietnamiennes d’acier et de fer vers la Chine au 1er semestre ont augmenté de 171% sur un an.



Hanoi (VNA) - Les exportations de produits vietnamiens en Chine ont dépassé 13 milliards de dollars ce premier semestre, soit un bond de 42,9% en variation annuelle et 13,3% du total des exportations nationales. Cela a fait de ce pays le 2e débouché des marchandises vietnamiennes de toutes catégories, derrière les Etats-Unis.



En termes de valeur à l’exportation, ce sont les ordinateurs,produits électroniques et pièces détachées qui tiennent le haut du pavé avec 2,85 milliards de dollars, soit une progression de 101,3% en glissement annuel. Avec 1,25 milliard de dollars, les fruits et légumes se classent au 2e rang, +55,4%.



Durant cette période, la plupart des produits du Vietnam exportés vers ce pays ont connu une croissance considérable par rapport à la même période de l’an dernier, la hausse la plus élevée concernant le papier et produits dérivés (+394%), puis l’acier et le fer (+171%), les câbles et fils électriques (+116%).



Cependant, les exportations nationales ont reculé sur quelques produits comme le thé, le café, le pétrole brut, les aliments pour animaux, le manioc et produits dérivés. -CPV/VNA