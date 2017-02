15ème édition de la Journée de la poésie vietnamienne.

Hanoï (VNA) - La Journée de la poésie vietnamienne aura lieu le 11 février prochain au Temple de la Littérature, à Hanoï.

Une programmation riche est prévue pour cette 15ème édition placée sous le thème «Accompagner et créer avec le pays ». Entre autres : concours d’écriture et de déclamation de poèmes exaltant le pays, le Parti et le président Ho Chi Minh, échanges avec des auteurs pr​imés par l’Association des écrivains vietnamiens.

Pour la première fois, une « route des poèmes», un espace dédié aux poèmes vietnamiens exemplaires, sera ouverte. La poésie pour les enfants sera aussi à l’honneur. -VOV/VNA